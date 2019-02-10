Топалов выболтал имя сына

Певец перестал скрывать имя новорожденного наследника. Тайну Влад Топалов раскрыл в программе "Привет, Андрей !" на телеканале "Россия 1".

В эфире передачи, посвященной поездке Сергея Лазарева на Евровидение-2019, артист рассказал о сыне и своих отношениях с супругой, телеведущей Региной Тодоренко . Лазарев публично поздравил друга с рождением наследника и признался, что давно знает о том, как зовут ребенка Топалова.

Сам певец наконец решил обнародовать имя малыша. Он сообщил, что назвал мальчика Михаилом. "Майкл", — переиначил Лазарев. Можно предположить, что Топалов дал сыну имя в честь своего отца.

Также Влад Топалов признался Андрею Малахову, что первое время они с Региной очень переживали, не понимая, как себя правильно вести с ребенком. Молодые родители уже привыкли к своей новой роли и прекрасно справляются с сынишкой.

В свою очередь, Сергей Лазарев, у которого подрастает четырехлетний сын Никита, отметил, что переживал за товарища. Он регулярно делится с Топаловым своим отцовским опытом. В ответ певец рассказал, что в первый месяц не был готов вставать по ночам к малышу — слишком уставал. Но теперь привык.

Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко долгое время скрывали свои любовные отношения. Они поженились незадолго до рождения сына. Ведущая передачи "Орел и Решка" подарила певцу наследника в начале декабря 2018 года.