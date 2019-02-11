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Россиянка может представить Украину на «Евровидении-2019» 

РИА Новости + ещё 10 30 минут назад
Фото: Yuko / «ВКонтакте»
Солистка группы YUKO, россиянка Юлия Юрина, может представить Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
На сайте национального отбора на "Евровидение-2019" указано, что по результатам голосования зрителей и членов жюри первого полуфинала группа YUKO пробилась в финал отбора.
Как сообщается на сайте телеканала NewsOne, по просьбе ведущего конкурса солистка Юрина рассказала, почему выступала в России: "Я гражданка России".
YUKO — украинская группа, объединяющая в своем творчестве фольклор и современную музыку. Группа состоит из солистки Юлии Юриной и мультиинструменталиста Стаса Королева. За два года своего существования группа выпустила два альбома: дебютный "DITCH" (2017) и концептуальный "DURA" (2018).
"Евровидение" в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.
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