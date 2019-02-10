Волочкова ответила на обвинение в интимной связи с Арашуковым

Балерина Анастасия Волочкова ответила на шуточное стихотворение журналистов о ее связи с предпринимателем и сенатором Рауфом Арашуковым. Танцовщица считает, что такое мог написать только обиженный человек.

Известная балерина Анастасия Волочкова отреагировала на стихотворение журналистов о ее отношениях с российским предпринимателем и членом Совета Федерации Рауфом Арашуковым. Бывшая прима Большого театра назвала автора этого произведения обиженным человеком.

Ведущие одной из радиостанций прочитали в прямом эфире сатирическое стихотворение, в котором высмеивается связь бизнесмена и популярной танцовщицы.

Видеозапись этого радиоэфира попала в сеть, и Волочкова опубликовала ее на своей странице в соцсети. На видео можно заметить, что сначала повествование ведется от имени Рауфа Арашукова, который обращается к Волочковой после ее выступления в Карачаево-Черкесии

«Ты вообще должна считать за счастье // Предо мной с концертом выступать! // Я всегда с артистами был ласков, // И никто не вел себя, как ты!… // До чего ж ты, Настя, меркантильна! // На, короче, деньги, и пошли!» — прочитал ведущий от имени Арашукова.

После небольшого отступления следующая часть стихотворения велась уже от имени Анастасии.

«Настя, не вставая со шпагата, // Свой пересчитала гонорар. // — Вот всегда такие толстосумы // Обижают русских балерин! // Нет, любовь не обсуждают всуе, // Это дар небес и дар земли! //Не искусство вас интересует, // Не искусство…» — заключил ведущий.

В описании к опубликованному в своем инстаграме видео бывшая прима Большого театра заявила, что, несмотря на содержание произведения, внимание посторонних людей ей приятно.

«Видимо моя правда и умение смело и честно высказывать свое мнение не дает покоя многим. Я очень открытый человек и мне нечего скрывать. Моя жизнь красива. Вот мне посвящают стихи каждый день. Пусть даже и обиженные люди, все равно приятно», — написала Волочкова.

В этой же записи Анастасия рассказала о неприглядных чертах характера бизнесмена Арашукова: по ее словам, сенатор всегда отличался чрезмерным хвастовством, деньгами и возможностями, кичился вседозволенностью, высокомерием, проявлял пренебрежение в общении с людьми и не выполнял финансовые договоренности после выступлений.

Также Волочкова опровергла слухи о ее интимной близости с этим человеком — несмотря на то, что Арашуков звал ее в баню и открыто приставал после выступлений, артистка всячески отвергала его намеки либо старалась перевести их в шутку.

«Он считал, что все обязаны ему подчиняться. Как говорится, довыпендривался… Но шпагаты мои, судя по всему, не дают покоя и ему», — заключила балерина и отметила, что будет оттачивать свое мастерство и будоражить всех своими коронными шпагатами, чтобы их и дальше обсуждали.

В конце января член Совета Федерации Рауф Арашуков был задержан по подозрению в участии в преступном сообществе, которое организовало два убийства и давило на свидетеля. Всего по этому делу проходят девять фигурантов, включая отца и двоюродного брата политика.

В настоящий момент 32-летний сенатор содержится в карантинной камере следственного изолятора «Лефортово» . В четверг, 7 февраля, в Московском городском суде рассматривалась жалоба на арест Арашукова. Защита просила перевести его под домашний арест, который он мог бы отбыть в собственном доме в Подмосковье. Адвокат Рауфа Арашукова аргументировал это тем, что в СИЗО «Лефортово» его подзащитный находится в «нечеловеческих условиях».

Другой адвокат Арашукова Сергей Шишов также заявил, что в камере изолятора сенатору некомфортно — его соседом стал мужчина, осужденный на 18 лет лишения свободы за террористическую деятельность.

Сам Рауф Арашуков заявил по видеосвязи, что его нынешнее место жительство похоже на карцер.