«Не вернусь никогда»: Кафельникова остается на Бали

Известная модель Алеся Кафельникова, дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова , улетевшая в начале 2019 года на Бали , сообщила, что собирается задержаться на острове. По ее словам, она пробудет там столько, сколько потребуется, чтобы почувствовать готовность вернуться на работу.

Знаменитая российская модель Алеся Кафельникова, дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова, который ныне является вице-президентом Федерации тенниса России (ФТР), а также активным болельщиком футбольного московского «Спартака» , вновь оказалась в центре внимания.

В начале 2019 года девушка отправилась на Бали, где, судя по ее многочисленным публикациям в соцсетях, проводит время достаточно ярко.

«Я не думала, что это место полностью поменяет мою жизнь. Я чувствую, что мне нужно больше времени для медитаций и йоги, поэтому я решила пожить на Бали до тех пор, пока на 99 процентов не буду уверена, что я готова вернуться к работе», — написала Кафельникова в своем инстаграме.

Таиланд 20-летняя модель отправилась, чтобы наладить свою жизнь и восстановиться после бурных последних лет.

В 2017 году Кафельникова проходила лечение в клинике от наркотической зависимости, которая, как признавалась сама модель, стала следствием отношений с рэпером Глебом Голубиным, известным под псевдонимом Pharaoh.

Закончив реабилитацию, она вернулась в модельный бизнес, поступила в школу «Останкино» и начала строить карьеру.

Девушка снялась для бренда Анастасии Решетовой In. Hype, исполнила роль в музыкальном клипе полуфиналиста «Голоса» Шарипа Умханова и дала видеоинтервью для Vogue Russia.

Однако летом 2018 года модель снова начали подозревать в употреблении наркотиков.

Сама Алеся неоднократно признавалась в имевшихся у нее проблемах с наркотическими веществами, а в Таиланд отправилась в том числе, чтобы окончательно избавиться от зависимости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alesya Kaf (@kafelnikova_a) 2 Фев 2019 в 5:45 PST На Бали жизнь Кафельниковой, перекрасившей волосы в вызывающий синий цвет, бьет ключом.

Девушка занимается виндсерфингом, питается экзотическими фруктами и даже совершила опасный заезд с неизвестным молодым человеком на мотоцикле.

Алеся расположилась на переднем сиденье байка лицом к водителю. На видео она смеется, закидывает руки, показывает «козу» и язык.

«Про мои тусовки можно писать книгу и снимать фильм», — говорит девушка.

«Мне безумно нравится путешествовать! Особенно с той компанией, которая живет от острова к острову! И не уезжает уже давно. Сегодня мы на Гили Эир. Тут нет машин, байков. Все ходят пешком или ездят на лошадях / велосипедах. Вчера мы ездили на великах, сегодня ищем лошадей… вчера встречали закат, а сегодня рассвет!» — подписала россиянка одно из своих фото в инстаграме.

Кроме того, Кафельникова сделала в Таиланде татуировку, рассказав, что она у нее уже третья, но «первая, которую видно».

«Расскажу немного о моей татуировке, сделали мне ее совершенно спонтанно, я просто сказала, что первое мое тату, которое я сделаю видным на себе (у меня еще две татуировки, только они белые. Одна на груди, другая возле уха), должно быть полностью связана со мной».

Дочь знаменитого теннисиста набила на ноге слово, символизирующее синтетический наркотик из романа Олдоса Хаксли «О, дивный новый мир».

Также модель сообщила подписчикам, что уже несколько раз сдавала обратный билет в Москву и решила больше не брать новый, пока по-настоящему не захочет вернуться домой и к работе.

«Бали не отпускает, остаюсь тут жить, когда вернусь — не знаю… скорее всего, никогда», — подпись Кафельниковой к еще одной фотографии.

Евгений Кафельников заявил, что у него в данный момент нет телефона дочери, с которой он не общался уже на протяжении нескольких месяцев.