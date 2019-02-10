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Разин внёс ясность в сообщения об отравлении Децла 

Газета.Ru 7 минут назад
Продюсер Андрей Разин заявил, что никогда не заявлял, что причиной смерти Децла было отравление. Об этом сообщает телеканал 360.
«Децл мог быть отравлен»: Андрей Разин о смерти рэпера
По его словам, остается непонятным почему люди, находившиеся рядом с Децлом в гримерке, испугались и убежали.
"Меня просто обидело то, что, когда ему стало плохо все из гримерной убежали и оставили его одного там, и пока вызывали скорую потеряли время, могли бы ему искусственное дыхание сделать или еще что-то", — сказал Разин.
Он также поделился, что его собственный сын Александр тоже скончался внезапно в возрасте 16 лет.
Ранее продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что подозревает, что рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) могли отравить.
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