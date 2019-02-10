Разин внёс ясность в сообщения об отравлении Децла

Продюсер Андрей Разин заявил, что никогда не заявлял, что причиной смерти Децла было отравление. Об этом сообщает телеканал 360.

По его словам, остается непонятным почему люди, находившиеся рядом с Децлом в гримерке, испугались и убежали.

"Меня просто обидело то, что, когда ему стало плохо все из гримерной убежали и оставили его одного там, и пока вызывали скорую потеряли время, могли бы ему искусственное дыхание сделать или еще что-то", — сказал Разин.

Он также поделился, что его собственный сын Александр тоже скончался внезапно в возрасте 16 лет.

Ранее продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что подозревает, что рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) могли отравить.