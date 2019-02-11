Звезда сериала «Папины дочки» решилась лечь под нож хирурга

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова достаточно откровенна со своими поклонниками в Instagram. На этот раз актриса призналась, что решилась на пластику из-за недовольства своим внешним видом после вторых родов. Причем манипуляции пластического хирурга, по словам Мельниковой, оплатит муж — Артур Смольянинов

"Муж обещал когда-нибудь оплатить пластику", — пишет Дарья в Сети.

По ее словам, после вторых родов у нее возникли серьезные проблемы с кожей — на теле актрисы заметны растяжки. Это несильно омрачает жизнь, признается молодая мама, но специфика карьеры требует от нее тщательно следить за внешностью. По словам Дарьи, понимающий супруг ее полностью поддерживает в этом решении.

Пока же Мельникова намерена возвращать форму своими силами — актриса активно занимается спортом, практикует контрастный душ и запаслась целой горой масел для тела.

Актриса также продолжает вести своеобразный блог молодой матери, где дает подписчицам советы, связанный с восстановлением организма после родов.

К слову, почитателям творчества Дарьи уже не терпится узнать имя второго ребенка, но звездная пара все еще хранит молчание по этому вопросу. Изначально артистка говорила, что не любит публичности.

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов поженились шесть лет назад, шокировав поклонников, не подозревавших о тайной связи влюбленных. В 2015 году у пары появился первенец.