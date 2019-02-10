«Богиня»: Брежнева очаровала народ роскошной фигурой

Украинская поп-певица опубликовала новые снимки с отдыха на Мальдивских островах. Поклонники Веры Брежневой пришли в восторг от ее подтянутой фигуры.

На фотографиях звезда позирует в черном купальнике и длинной белой юбке. В подписи к посту певица рассказала, что после возвращения домой она стала все чаще скучать по солнцу и теплому океану. В конце Вера Брежнева поинтересовалась у своих подписчиков, какую погоду они больше всего любят.

"Еще немного поскучаю по солнцу и океану… Я теплолюбивый человек и мне практически не бывает летом жарко. Зато зимой всегда холодною.. А вы что легче переносите? Жару или холод?", — написала в своем Instagram звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 8 Фев 2019 в 10:04 PST Многие подписчики поделились своим мнением. "Легче переношу жару летом. А зима для меня — самое нелюбимое время года", "Я, как петербуржец, больше всего люблю солнце! Пусть будет тепло на земле!", "Люблю холод. Можно пойти куда-нибудь и погреться. А если жарко, то трудно найти прохладное место", "Ни жару, ни холод. Прохладу и солнце не переношу. Люблю умеренную температуру", — отмечали они.

Остальные пользователей принялись хвалить летний образ Веры Брежневой. "Сногсшибательная русалка", "Красавица", "Шикарная", "Худенькая такая", "Самая красивая женщина на свете", "Какая фигура", "Богиня", "Сексуальная и обворожительная!" — писали очарованные комментаторы.