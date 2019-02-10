Оззи Осборн попал в реанимацию 

Живущего в США британского рок-музыканта Оззи Осборна госпитализировали из-за осложнений, вызванных гриппом.
Лидера Black Sabbath Оззи Осборна, ранее госпитализированного, перевели в отделение интенсивной терапии в одной из больниц Лос-Анджелеса, пишет The Sun.
Отмечается, что состояние рок-музыканта резко ухудшилось. Врачи высказали серьезные опасения за здоровье 70-летней звезды и перевели его в другое отделение. По их словам, бронхит может перейти в воспаление легких.
Его жена Шарон и их дети Келли и Джек по очереди находились в палате Осборна в течение трех дней.
«Оззи боец, и с каждым днем становится все лучше. Худшее позади, он снова улыбается и не может дождаться, когда выйдет на сцену», — отметил один из близких к музыканту источников.
Несколько дней назад Оззи Осборна госпитализировали с осложнениями после гриппа. В связи с этим Осборн отложил гастрольный тур по Европе.
«Как некоторые из вас, возможно, слышали, Оззи был госпитализирован после некоторых осложнений от гриппа. Его врачи считают, что это лучший способ для быстрого выздоровления. Спасибо всем за заботу и любовь», — написала его жена в Twitter.