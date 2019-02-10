Оззи Осборн попал в реанимацию

Лидера Black Sabbath Оззи Осборна, ранее госпитализированного, перевели в отделение интенсивной терапии в одной из больниц Лос-Анджелеса , пишет The Sun.

Отмечается, что состояние рок-музыканта резко ухудшилось. Врачи высказали серьезные опасения за здоровье 70-летней звезды и перевели его в другое отделение. По их словам, бронхит может перейти в воспаление легких.

Его жена Шарон и их дети Келли и Джек по очереди находились в палате Осборна в течение трех дней.

«Оззи боец, и с каждым днем становится все лучше. Худшее позади, он снова улыбается и не может дождаться, когда выйдет на сцену», — отметил один из близких к музыканту источников.

Несколько дней назад Оззи Осборна госпитализировали с осложнениями после гриппа. В связи с этим Осборн отложил гастрольный тур по Европе.