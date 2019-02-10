Телеведущая Екатерина Андреева в своем Instagram раскритиковала методы работы в цирке Эдгарда Запашного из-за жестокой, по ее мнению, дрессировки животных.
Андреева затронула методы работы Запашного, комментируя гибель в Абхазии краснокнижного переднеазиатского леопарда.
"Дрессировщик Запашный будет на президентском совете валить своих прямых конкурентов Cirque du Soleil, до которого ему пока как до Луны, и пропагандировать свою цирковую программу дрессуры тигров и львов. Я не хожу в цирки, где пиками, плетками, огнем гордых полосатиков и гривастых заставляют трюкачить на потребу публики, которая не задумывается, каким образом достигнуто это послушание", — написала ведущая, посетовав при этом на отсутствие в России "нормального, жесткого" закона о защите животных.
Ранее директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в ходе заседания Совета по культуре при президенте России пожаловался Владимиру Путину на то, что в Сколково в 2019 году откроют стационарную площадку канадского цирка Cirque du Soleil. По мнению Запашного, открытие стационарной сцены Cirque du Soleil в России неприемлемо.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что государство должно поддерживать отечественный цирк, но при этом создавать для него абсолютно тепличные условия и каким-то образом ограничивать работу гастролирующих в стране зарубежных цирковых коллективов было бы неправильно, вместе с тем, в Кремле не считают своей прерогативой указывать компаниям, кому и куда инвестировать.