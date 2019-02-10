Волочкова ответила на обвинение в связи с Арашуковым

Волочкова ответила на обвинение в интимной связи с Арашуковым

Балерина Анастасия Волочкова в инстаграме ответила на шуточное стихотворение журналистов о ее связи с предпринимателем Рауфом Арашуковым.

Ранее ведущие радиостанции прочитали в прямом эфире сатирическое стихотворение об отношениях бизнесмена и танцовщицы.

По ее словам, такое мог написать только обиженный человек.

"Видимо моя правда и умение смело и честно высказывать свое мнение не дает покоя многим. Я очень открытый человек и мне нечего скрывать… Вот мне посвящают стихи каждый день. Пусть даже и обиженные люди, все равно приятно", — написала Волочкова.

Он также отметила, что будет "оттачивать свое мастерство и будоражить всех своими шпагатами, чтоб их и дальше обсуждали".