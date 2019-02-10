Волочкова ответила на обвинение в связи с Арашуковым

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Волочкова ответила на обвинение в интимной связи с Арашуковым 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Балерина Анастасия Волочкова в инстаграме ответила на шуточное стихотворение журналистов о ее связи с предпринимателем Рауфом Арашуковым.
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Ранее ведущие радиостанции прочитали в прямом эфире сатирическое стихотворение об отношениях бизнесмена и танцовщицы.
По ее словам, такое мог написать только обиженный человек.
"Видимо моя правда и умение смело и честно высказывать свое мнение не дает покоя многим. Я очень открытый человек и мне нечего скрывать… Вот мне посвящают стихи каждый день. Пусть даже и обиженные люди, все равно приятно", — написала Волочкова.
Он также отметила, что будет "оттачивать свое мастерство и будоражить всех своими шпагатами, чтоб их и дальше обсуждали".
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