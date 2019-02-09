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Татьяна Васильева рассказала о смерти близких из-за рака 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Актриса Татьяна Васильева рассказала о гибели родных из-за рака. За полгода скончались сразу два родственника артистки. Об этом актриса поведала, выступая в ток-шоу на НТВ.
В прошлом году умер муж сестры Васильевой. В январе 2019-го скончался племянник. У мужчин нашли рак.
По словам актрисы, ее сестра до последнего не знала о смертельном диагнозе своего сына. Он не хотел расстраивать мать и не пускал никого к себе, общаясь со всеми по телефону. Метастазы распространялись стремительно: опухоль нашли в пятке, затем в колене, в легких и голове.
«Когда я принесла диагноз знакомому доктору…, он посмотрел на меня и сказал: «Ничем нельзя помочь», — рассказала Татьяна Васильева.
Племянник актрисы умер 6 января в возрасте 50 лет. У него остались дети, Дарья и Антон.
Сейчас Васильева помогает им и заботится о сестре Алле, на которую за полгода свалилось столько горя. Когда-то Алла спасла Татьяну от суицида. Теперь она считает долгом помочь сестре.
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Шоу-бизнес , Татьяна Васильева , НТВ
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