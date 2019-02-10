Измученная Кафельникова бежит из России

Известная модель заявила, что хочет уехать из России на неопределенное время. Об истинной причине такого решения 20-летняя Алеся Кафельникова рассказала в своем микроблоге в Instagram.

Чтобы оправиться от душевных травм, девушка отправилась отдыхать на Бали . Там она занимается медитациями и йогой. Недавно Алеся Кафельникова призналась своим поклонникам, что хочет остаться жить на острове, пока полностью не придет в себя.

"Я не ожидала, что это место полностью поменяет мою жизнь. И я чувствую, что мне нужно больше времени для медитаций и йоги, поэтому я решила переехать на Бали до тех пор, пока на 99% не буду уверена, что я морально готова вернуться к работе", — написала звезда в социальных сетях. Модель также поблагодарила за поддержку генерального директора агентства Avant Models.

Пользователи пожелали Алесе Кафельниковой успехов в личной жизни и карьере. "Молодец! Все за тебя переживали очень!", "Поздравляем!", "Главное, что ты счастлива", "Такая счастливая!", "Удачи тебе, красотуля!", "Наконец-то, Леся!", "Ура! Как я рада за тебя, ребенок! Самая красивая девочка!", "Удачи! Всегда слушай свое сердце" — отмечали комментаторы.