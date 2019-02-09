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«Психически нездоровый человек»: Боня устроила разборки с женой Мамаева 

Дни.ру + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Виктория Боня жестко высказалась о полузащитнике «Краснодара» Павле Мамаеве и его супруге Алане. Знаменитость была вынуждена сделать это в связи тем, что ее обвинили в интиме с футболистом.
Боня не поскупилась на слова и высказала все, что думает о супруге Мамаева. «Мне кажется, Алана Мамаева — психически нездоровый человек. На адекватного, судя по тому, как она себя ведет, она не похожа», — заявила она.
Телеведущая добавила, что действительно знает Павла, но она общалась с ним исключительно как с хорошим знакомым. «Мы сидели вместе и курили кальян. Но это не говорит о том, что у нас с ним что-то было», — продолжила Боня.
Крепким словцом возмущенная знаменитость прошлась и по самому Мамаеву. «Да и не тот это человек, которого я когда-либо могла подпустить к себе. Она себе льстит. Его уровень — стриптизерши… Я не говорю о них плохо, просто их можно взять по щелчку пальцев, повести в „Кофеманию“ и там развлекать», — приводит слова Бони издание Sport24.
Ранее Виктория Боня рассказала о несчастье, случившемся с ее шестилетней дочерью Анджелиной. Звезда скандально известного реалити-шоу «Дом-2» сообщила о врачебной ошибке, из-за которой девочка перенесла болезненную операцию.
Недавно дочь Виктории Бони Анджелина получила травму. Модель немедленно отвезла наследницу в больницу, где той наложили гипс. Медики убедили Викторию, что волноваться не о чем. Однако спустя пару дней Боня поняла, что ситуация усугубляется, и отправилась к другому доктору. Оказалось, что у Анджелины двойной перелом.
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Шоу-бизнес , Дубай
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