Пользователи Сети раскритиковали внешность Леры Кудрявцевой

Российская актриса Жанна Эппле поделилась на своей странице в Instagram совместной фотографией с Лерой Кудрявцевой , которая была сделана за кулисами программы «Звезды сошлись».

«С Лерой…», — коротко подписала снимок актриса.

Многие поклонники Эппле написали, что обе звезды российского шоу-бизнеса выглядят прекрасно, однако нашлись и те, кто раскритиковал внешность 47-летней Леры Кудрявцевой.

«Красавицы», «Шикарные леди!»!, «Да Лерка себя изуродовала. Виниры — лошадиная челюсть», «У Лерки челюсть ща выпрыгнет, а так обе похожи на восковые фигуры», «Для Леры неудачный кадр, а Жанна прелестна», «Нравится только Эппле», — отметили подписчики в комментариях под фотографией.

Напомним, что ранее Лера Кудрявцева призналась, что не пользуется ботоксом, поскольку у нее на него аллергия.