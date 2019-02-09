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Пользователи Сети раскритиковали внешность Леры Кудрявцевой 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Фото: Instagram
Российская актриса Жанна Эппле поделилась на своей странице в Instagram совместной фотографией с Лерой Кудрявцевой, которая была сделана за кулисами программы «Звезды сошлись».
«С Лерой…», — коротко подписала снимок актриса.
Многие поклонники Эппле написали, что обе звезды российского шоу-бизнеса выглядят прекрасно, однако нашлись и те, кто раскритиковал внешность 47-летней Леры Кудрявцевой.
«Красавицы», «Шикарные леди!»!, «Да Лерка себя изуродовала. Виниры — лошадиная челюсть», «У Лерки челюсть ща выпрыгнет, а так обе похожи на восковые фигуры», «Для Леры неудачный кадр, а Жанна прелестна», «Нравится только Эппле», — отметили подписчики в комментариях под фотографией.
Напомним, что ранее Лера Кудрявцева призналась, что не пользуется ботоксом, поскольку у нее на него аллергия.
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Шоу-бизнес , Жанна Эппле , Лера Кудрявцева
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