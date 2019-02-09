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Mail: Дэвид Боуи занимался сексом с несовершеннолетними девочками 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Две женщины рассказали о том, что у них был секс с британским музыкантом Дэвидом Боуи в подростковом возрасте. Об этом пишет Daily Mail.
Как отмечается, одной из них было 14, другой — 15.
В издании подчеркнули, что сами они не считают это сексуальным насилием.
"Я никогда не думала о нем как о педофиле. Он бы переспал с кем угодно", — пояснила Лорри Маттикс.
Одна из подруг музыканта Дана Гиллеспи также заявила, что ему было все равно, с кем ложиться в постель.
"Мужчина, женщина, старый, молодой", — добавила Гиллеспи.
Ранее сообщалось, что Джонни Флинн сыграет молодого Дэвида Боуи в фильме "Стардаст".
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Шоу-бизнес , Дэвид Боуи , Джонни Флинн , Дана Гиллеспи
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