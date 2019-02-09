Mail: Дэвид Боуи занимался сексом с несовершеннолетними девочками

Две женщины рассказали о том, что у них был секс с британским музыкантом Дэвидом Боуи в подростковом возрасте. Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечается, одной из них было 14, другой — 15.

В издании подчеркнули, что сами они не считают это сексуальным насилием.

"Я никогда не думала о нем как о педофиле. Он бы переспал с кем угодно", — пояснила Лорри Маттикс.

Одна из подруг музыканта Дана Гиллеспи также заявила, что ему было все равно, с кем ложиться в постель.

"Мужчина, женщина, старый, молодой", — добавила Гиллеспи.