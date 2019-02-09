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Решившаяся на смелое откровение Собчак с треском провалилась 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Российская телеведущая рассказала своим поклонникам, какое качество она больше всего не любит в людях. Заявление Ксении Собчак не понравилось многим пользователям, и они поспешили поставить звезду на место.
Пост появился несколько часов назад на странице телеведущей в Instagram. Журналистка призналась, что больше всего ее отталкивает в людях глупость. По ее мнению, этим отрицательным качеством обладают те люди, которые категоричны в своих суждениях и не верят, что каждый человек видит мир по-своему. Ксения Собчак также добавила, что именно сомнения помогают нам развиваться.
"По каким признакам я воспринимаю человека как глупого? Главный критерий -безапеллиционность суждения и невозможность представить, что можно смотреть на мир иначе. Умение анализировать — это про то, что человек всегда сомневается в своей правоте, всегда неуверен. А вот это твердая убежденность — это первый признак воинствующей глупости (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — пояснила звезда.
Каждый раз когда телеведущая встречает таких людей, то старается вести себя спокойно и не забывать о том, что их также не следует судить категорично.
"Как только вижу человека, неспособного для начала осознать, что его видение мира, отношений, людей не универсально, начинаю глубоко дышать и вспоминать о том, что категорично судить таких людей я не должна", — заключила журналистка.
Не все пользователи согласились со словами Ксении Собчак. Они считают, что называть кого-то глупым могут только те люди, которые сами являются ограниченными.
"Ксения, так вы же сами категоричны во всем!", "Читай: "глупый человек — это тот, кто не согласен со мной и не хочет уступать", "Интересно, от чего дышится тяжело и приходится себя внутренне осаждать — от сознания собственной правоты? Видя глупость в других, вы лишь смотрите в зеркало", — писали комментаторы.
Кто-то обратил внимание, что звезда сделала орфографическую ошибку в слове "безапелляционный". "Даже МГИМО не помог. Грубая грамматическая ошибка", — отметил подписчик.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак , МГИМО
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