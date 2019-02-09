«Децл мог быть отравлен»: Андрей Разин о смерти рэпера

Андрей Разин заявил, что Децла могли отравить

Музыкальный продюсер Андрей Разин предполагает, что умершего рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, могли отравить. Менеджер группы «Ласковый май» пришел к такому выводу потому, что все покинули гримерку с умирающим музыкантом, оставив его ждать «скорую».

Известный музыкальный продюсер Андрей Разин высказал свое предположение по поводу смерти рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. В эфире передачи «Выход в люди» менеджер группы «Ласковый май» предположил, что музыканта могли отравить.

«Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке, — заявил Разин. — Кирилл никогда не лечился в клиниках и курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества. Он прекрасно отработал в Ижевске. И сейчас Следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление».

Продюсер добавил, что имидж бунтаря, употребляющего запрещенные вещества, Децл создавал только в рамках карьеры. В жизни 35-летний мужчина максимум курил обычные сигареты — отсутствие в крови умершего наркотических веществ подтвердилось и после экспертизы.

Друг Толмацкого Роберт Елизарьев подтвердил, что Децл вел здоровый образ жизни и не имел проблем. А вот мать рэпера ранее сокрушалась из-за того, что питание сына было несоизмеримо его большим нагрузкам — это могло привести к остановке сердца. Елизарьев же считает, что убийство его товарища могли заказать недоброжелатели.

«Я до сих пор не верю, что это просто сердечный приступ. Кирилл никогда не жаловался на здоровье. Эта смерть не была естественной. Его могли устранить», — сказал Роберт и добавил, что будет часто навещать друга на кладбище.

Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, что во время гастролей в глубинке с ним произошел похожий случай. После небольшого конфликта с одним из зрителей журналисту что-то подсыпали в напиток, из-за чего мужчина внезапно упал посреди гримерки.

«Кто имел доступ к телу и затаил обиду, мог такое сделать. Не может быть, что Кирилл мне за неделю до этого говорил, что у него начинается «скачок», что все изменится к лучшему, и тут его здоровье дало сбой», — цитирует Кушанашвили «Стархит».

Недавно суеверные фанаты обвиняли в смерти Толмацкого шоумена Александра Ревву, который 15 лет назад якобы «проклял» музыканта. На выступлении в рамках игры КВН юморист спел кавер-версию одной из самых известных композиций Децла «Вечеринка».

«Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района», — весело спел Ревва, после чего его остановил коллега по команде.

Фанаты Толмацкого были крайне возмущены черным юмором популярного артиста и заявили, что он «проклял» Кирилла и «накаркал» его смерть. После того как нашли, казалось бы, канувший в лету семисекундный отрывок песни, Ревве начали угрожать в соцсетях, проклинать в ответ и советовать остерегаться кармы.

Также поклонники умершего музыканта атаковали певицу Аллу Пугачеву и рэпера Тимура Юнусова , известного под творческим псевдонимом Тимати. Поводом для обвинения артистов в лицемерии стало то, что и Пугачева, и Юнусов выразили свои соболезнования через инстаграм, но на похороны Толмацкого не пришли.

Особенно от фанатов досталось основателю российского хип-хоп лейбла Black Star. Находящемуся на волне успеха артисту напомнили о том, что он когда-то был на подпевках у Децла — и ему, в отличие от Тимати, не нужна была популярность и дружба с политиками.

Юнусов, в свою очередь, заявил, что былые обиды уже ничего не значат.

«Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 1999 году мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю, как все это получилось тогда и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром», — написал Тимати в инстаграме.

Поклонники Толмацкого посчитали слова Юнусова неискренними, потому что своими достижениями, по их мнению, рэпер обязан именно Децлу. Также аудиторию возмутило упоминание Тимати своей персоны в посвященном скончавшемуся музыканту тексте.