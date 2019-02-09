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Александр Толмацкий разместил видеозапись с концерта Децла 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
На страничке в социальной сети Instagram Александра Толмацкого, отца скончавшегося рэпера Децла, появилась видеозапись с концерта музыканта. На кадрах можно увидеть, как толпа беснуется на его выступлении.
«Уже где-то там», — кратко подписал видеозапись Толмацкий, который очень переживает, что его сын скончался в столь молодом возрасте.
Отметим, что популярному в начале двухтысячных годов исполнителю было всего 35 лет.
Отметим, что Децл не дружил со своим отцом. Они не общались на протяжении последних четырнадцати лет. Их встреча произошла лишь на похоронах исполнителя. Толмацкий ранее признавался, что больше всего на свете боялся, что рэпер не придет на его похороны. Однако судьба распорядилась иначе. Ему самому пришлось хоронить сына.
«Я не представляла, что меня так заденет смерть Кирилла, даже не представляю каково сейчас вам. Сил вам пережить эту потерю. Как хорошо, что у него есть ребенок, продолжение его, хоть и отдельный человек», «Александр, у вас был очень умный, добрый, вежливый, образованный сын. Гордитесь им. Вы с Ириной воспитали достойно Кирилла. Душа Кирилла еще на земле, он рядом с вами. Кирилл сейчас все видит, все слышит. Сейчас самое главное молиться за упокой его души. Я уверена, что он вас простил, если вы были перед ним виноваты», «Мурашки. Как жаль, что все так произошло. Не верится», — заметили в комментариях пользователи.
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