Жириновский признался, что скорбит о смерти Децла

Лидер ЛДПР рассказал о вкладе Децла в российскую культуру в постоянной рубрике НСН «Музыканты — о политике. Политики — о музыке».

Старинный девиз "Национальной Службы Новостей" «Музыканты — о политике. Политики — о музыке» получил свою реализацию в одноименном информационном проекте, где первые лица политического Олимпа высказывают свое мнение о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире.

На этой неделе политика Жириновского потрясла скоропостижная смерть музыканта Толмацкого, больше известного под псевдонимом "Децл".

Удивительно, но смерть давно не самого популярного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, избравшего себе псевдоним Децл, уже неделю не покидает разделы самых читаемых информационных ресурсов страны. Возможно, одной из причин такого неугасающего внимания стал прискорбно ранний уход из жизни — сердце Кирилла остановилось в 35 лет. Это произошло в Ижевске сразу после концерта. Но, возможно, в основном, потому что именно с появлением на сцене Децла принято ассоциировать утверждение в России рэпа.

Своим творчеством след он оставил настолько яркий, что вспомнить о Кирилле Толмацком спешат не только поклонники, выросшие на его треках, но и люди, для которых рэп — отнюдь не самый близкий музыкальный жанр. Такие, например, как патриарх российской политики Владимир Жириновский. В эфире НСН лидер ЛДПР выступил с неожиданными признаниями:

«Очень сожалею, что Кирилл Толмацкий так рано ушел из жизни. Очень оставил он заметный след, очень его имя звучало. Мы все впервые от него узнали про такое явление как рэп, — признался НСН Жириновский. — Он, видимо, еще, будучи за границей на учебе, перенял рэп от тех, кто там уже давно им занимался. И он сюда это привез, стал здесь выступать. Видимо, отец ему помогал на первом этапе, по-моему, на день рожденья подарил ему песню «Пятница» и клип. Это сделало из Кирилла звезду, они учитывали взгляды молодежи того времени. И лет за пять он стал таким самым узнаваемым, популярным артистом в России. Голос молодежи, мы других просто не знали. Везде: Децл, Децл, Децл», — разоткровенничался Владимир Вольфович.

Редкий для шоу-бизнеса случай, но слава Кирилла Толмацкого не была скандальной. В его творчестве не было ни скандала, ни радикализма, — отметил в эфире НСН Жириновский:

«Он был самый такой безобидный артист. Почти никаких скандалов с ним не было связано, ни разводов, ни судимостей, и весь эфир он не захватывал. Умеренность была во всем, и это — причина, наверное, его популярности. Романтика такого мелкого баловства, но не было никаких подталкиваний к радикальным действиям. Это хорошая, положительная сторона его творчества», — считает политик.

В российской музыке Децл, безусловно, явление, — уверен Жириновский, и даже считает Кирилла Толмацкого «героем своего времени».

«Это, все-таки, явление очень заметное в молодежной культурной среде. В нулевые года, до середины, спрос был на него, оставался. Он, как говорится, не ушел окончательно. Так что он оставался таким заметным, как бы небольшой герой своего времени. Последние десять-пятнадцать лет был такой вот небольшой звездой… Зато теперь все мы отмечаем и очень скорбим, что он умер», — рассказал политик о музыканте.

Добавим, что количество прослушиваний на музыкальных интернет-сервисах треков Кирилла Толмацкого, известного как Децл, с момента его смерти возросло в 150 раз.

Всеволод Нерознак