«Успокойся, Бобби!» За что Де Ниро чуть не убил водителя

Американский актер Роберт Де Ниро чуть не растерзал своего водителя за то, что тот не забрал его в указанное время из здания Верховного суда Манхэттена , где прошло слушание по делу о разводе артиста и его супруги Грейс Хайтауэр . В настоящее время бывшие супруги борются за опеку над их 7-летней дочерью.

Голливудский актер Роберт Де Ниро в настоящее время переживает бракоразводный процесс, что, вероятно, отразилось на его душевном состоянии. Накануне в суде Манхэттена состоялось слушание по делу о разводе 75-летнего артиста и его супруги Грейс Хайтауэр, после которого Де Ниро с яростным криком обрушился на своего водителя за то, что тот не появился в нужном месте в установленное время.

«Ты не у здания [суда]! Ты не там, где нас высадил», — прокричал Роберт водителю. Адвокат Роберта, видя злость клиента, в ответ на это кротко предложил: «Давайте вернемся в здание».

«Это смешно», — лишь злобно усмехнулся Де Ниро, направившись к заднему входу здания суда.

Тем временем туристы достали свои мобильные телефоны, чтобы сфотографировать звезду. «Успокойся, Бобби!» — закричал один из них.

Согласно СМИ, Де Ниро и Хайтауэр провели несколько часов в Верховном суде Манхэттена. Будущие бывшие супруги, прожившие вместе несколько десятков лет, боролись за опеку над их семилетней дочерью.

Новость о том, что знаменитая семья распалась, впервые прозвучала еще в конце ноября 2018 года. По некоторой информации, актер и его супруга перестали жить вместе несколько раньше.

Голливудские наблюдатели в то время отмечали, что Роберт долгое время выходил в свет в одиночестве — в то время как раньше он, как правило, появлялся на светских мероприятиях в компании супруги.

Де Ниро и Хайтауэр официально оформили свой брак в 1997 году, а до этого около 10 лет находились в гражданских отношениях. В 1999-м актер подал на развод, однако после судебных разбирательств по поводу опеки над сыном им удалось уладить разногласия. В 2004 году звездная пара вновь сошлась.

Знакомство супругов состоялось в 1987 году, когда Грейс работала официанткой в лондонском ресторане высокой кухни. Будучи родом из небогатой семьи смешанного афроамериканского и индейского происхождения, женщина пробовала себя в разных профессиях и сферах, включая ресторанный и авиационный.

После встречи с Де Ниро Грейс также исполнила несколько ролей в кино и сериалах, а в 2009 году записала саундтрек к ленте «Сокровище». Однако наибольшую известность в Нью-Йорке ей принесла общественная деятельность. В 2010 году, в частности, Хайтауэр стала основателем фонда помощи малоимущим женщинам, а в через несколько лет открыла компанию, задачей которой была помощь жителям Руанды в продаже Западу кофе.

Считается, что супруга Де Ниро заинтересовалась судьбой жителей этого африканского государства еще в 2004-м — после просмотра фильма «Отель „Руанда“, в котором рассказывалось про геноцид в этой стране.

Спустя время она познакомилась с президентом Руанды Полом Кагаме и была впечатлена его незаурядной личностью. А уже в ходе встречи с представителем Руанды в ООН Юджином-Ричардом Газаной и его супругой Аньес Грейс спросила, чем она могла бы помочь африканскому народу. Аньес в свою очередь не постеснялась предложения женщины и ответила: „Нам нужна поддержка в бизнесе, а не помощь“.

Брак с Робертом для Грейс стал первым. У супругов есть двое детей: 21-летний Эллиот и 7-летняя Хелен Грейс, которая была рождена суррогатной матерью.

Знаменитый актер всегда крайне скупо делился подробностями своей личной жизни, однако известно, что его сын Эллиот страдает аутизмом, в чем актер винит вакцинацию. „Прививки опасны для некоторых людей, которые особенно восприимчивы“, — заявил он в 2017 году изданию Time.

Отметим, что в последнее время оскароносный актер стал все чаще делать политические заявления. Известно, что Де Ниро — яростный противник президента США Дональда Трампа и при каждом удобном случае старается обозначить свое враждебное отношение к политику.

Так, в июне 2018-го во время вручения премии Tony один из величайших актеров современности употребил нецензурное слово, обращаясь к президенту, чем вызвал полный восторг на трибунах.