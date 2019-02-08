Мертвому Джексону предъявили очередные обвинения

Доклента о домогательствах Майкла Джексона вызвал широкий общественный резонанс. Хотя семья поп-короля заявила, что все факты, изложенные в ней являются ложью, все новые и новые свидетельства в глазах многих говорят об обратном.

Бывшая горничная Джексона по имени Эдриан Макманус заявила, что неоднократно заставала певца с маленькими мальчиками в его спальне, оборудованной джакуззи.

«Его и их белье плавало в джакуззи, в котором они сидели вместе», — утверждает она. «Если же белья не было в воде, то оно было разбросано вокруг джакуззи».

Макманус также отметила, что ей было странно видеть, как Майкл держал мальчиков за руки, целовал их, а они боролись за его внимание.

«Поэтому когда то, что я видела и то, что я услышала совпало, то я верю, что это правда», — заявила она.

Кроме этого, в спальне Джексона она часто видела вазелин, а также заявила, что певец просил вешать в его спальне фотографии обнаженных младенцев, передает Daily Mail.