Том Круз переезжает в пентхаус рядом с сектантской церковью

В то время как супруг Ким Кардашян Канье Уэст решил завернуть сделку по покупке квартиры в Майами за 14 миллионов долларов, Том Круз , напротив, вовсю готовится к новоселью. Звезда фильма «Миссия невыполнима» приобрел элитную недвижимость в городке Клирвотер, который расположен в штате Флорида.

Примечательно, что новый пентхаус актера расположен рядом с сектантской церковью, что, впрочем, неудивительно — Круз уже давно возглавляет сомнительные рейтинги знаменитых сектантов Голливуда. О том, как выглядит новое жилище «Итона Хантера», пока судить сложно, так как на сайте Radar представлен только вполне типичный для элитной многоэтажки фасад. Однако известно, что некоторые вещи Круза туда доставляют с помощью подъемных кранов.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что в свои ряды секта, куда входит и Круз, спит и видит привлечь певицу Тейлор Свифт.