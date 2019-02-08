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Том Круз переезжает в пентхаус рядом с сектантской церковью 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В то время как супруг Ким Кардашян Канье Уэст решил завернуть сделку по покупке квартиры в Майами за 14 миллионов долларов, Том Круз, напротив, вовсю готовится к новоселью. Звезда фильма «Миссия невыполнима» приобрел элитную недвижимость в городке Клирвотер, который расположен в штате Флорида.
Примечательно, что новый пентхаус актера расположен рядом с сектантской церковью, что, впрочем, неудивительно — Круз уже давно возглавляет сомнительные рейтинги знаменитых сектантов Голливуда. О том, как выглядит новое жилище «Итона Хантера», пока судить сложно, так как на сайте Radar представлен только вполне типичный для элитной многоэтажки фасад. Однако известно, что некоторые вещи Круза туда доставляют с помощью подъемных кранов.
Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что в свои ряды секта, куда входит и Круз, спит и видит привлечь певицу Тейлор Свифт.
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Шоу-бизнес , Том Круз
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