Жена Александра Маслякова прокомментировала слухи о его пошатнувшемся здоровье

На днях в столичном кинотеатре «Октябрь» прошел премьерный показ фильма «Пилигрим», гостями мероприятия стали многие звезды российского шоу-бизнеса. Появился на показе и бессменный ведущий КВН Александр Масляков

Стоит отметить, что 77-летний артист обладает высочайшей работоспособностью. Он не только успевает вести свою знаменитую программу, но и принимает участие в разнообразных творческих встречах, появляется на премьерах. Но в этот раз поклонники заметили, что выглядит Масляков не лучшим образом. Он сильно похудел, под глазами у него появились темные круги. Многие заподозрили, что здоровье Александра Васильевича пошатнулось.

Эти слухи прокомментировала супруга ведущего. Светлана Маслякова поспешила успокоить: с ее мужем все в полном порядке.

«Кто такое может говорить? Александр Васильевич сейчас в командировке и в отпуске, он в Сочи. Все у него хорошо, чего и вам желаю», — сообщила Светлана Анатольевна.