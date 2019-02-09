На днях в столичном кинотеатре «Октябрь» прошел премьерный показ фильма «Пилигрим», гостями мероприятия стали многие звезды российского шоу-бизнеса. Появился на показе и бессменный ведущий КВН Александр Масляков.
Стоит отметить, что 77-летний артист обладает высочайшей работоспособностью. Он не только успевает вести свою знаменитую программу, но и принимает участие в разнообразных творческих встречах, появляется на премьерах. Но в этот раз поклонники заметили, что выглядит Масляков не лучшим образом. Он сильно похудел, под глазами у него появились темные круги. Многие заподозрили, что здоровье Александра Васильевича пошатнулось.
Эти слухи прокомментировала супруга ведущего. Светлана Маслякова поспешила успокоить: с ее мужем все в полном порядке.
«Кто такое может говорить? Александр Васильевич сейчас в командировке и в отпуске, он в Сочи. Все у него хорошо, чего и вам желаю», — сообщила Светлана Анатольевна.
Жене Маслякова не впервые приходится опровергать информацию подобного рода. Как напоминает «СтарХит», летом 2017 года в прессе распространились сообщения о смерти телеведущего. Якобы он госпитализирован в одну из сочинских больниц с инсультом. Тогда Светлана Маслякова рассказала, что ее муж отлично себя чувствует и проблем со здоровьем у него нет.