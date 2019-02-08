Помешавшийся из-за шоу «Дом-2» Солнцев набрасывается на прохожих

Гоген Солнцев с ужасом вспоминает печальный опыт участия в телестройке. Шоумен много раз пожалел, что когда-то был участником шоу "Дом-2".

Гоген начал свой творческий путь в 2008 году с участия молодежного шоу "Пятеро в отрыве", которое транслировалось на MTV. Шоумен эксплуатировал тогда образ Мэрилина Мэнсона , чем очень запомнился зрителям.

После знаменитость пригласили на "Дом-2". Гоген пробыл там относительно недолго, он так и не смог адаптироваться на проекте.

"Это огромный стресс, когда тебя круглосуточно снимают камеры. Голова вообще не отключается и начинается какое-то помешательство. Вообще, многие выходят оттуда с манией преследования. Думают, что их все время снимают", — рассказал Солнцев.

Он признался, что выбивал мобильные телефоны из рук прохожих, ему мерещилось, что они пытаются фотографировать.

"Понимаете, насколько я выгляжу психопатом?" — добавил он.

По словам Гогена, участие в телестройке не принесло ему славы, а только добавило проблем. Он проклинает тот день, когда согласился прийти на "Дом-2".