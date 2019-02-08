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Помешавшийся из-за шоу «Дом-2» Солнцев набрасывается на прохожих 

Дни.ру 31 минуту назад
Фото: Instagram
Гоген Солнцев с ужасом вспоминает печальный опыт участия в телестройке. Шоумен много раз пожалел, что когда-то был участником шоу "Дом-2".
Гоген начал свой творческий путь в 2008 году с участия молодежного шоу "Пятеро в отрыве", которое транслировалось на MTV. Шоумен эксплуатировал тогда образ Мэрилина Мэнсона, чем очень запомнился зрителям.
После знаменитость пригласили на "Дом-2". Гоген пробыл там относительно недолго, он так и не смог адаптироваться на проекте.
"Это огромный стресс, когда тебя круглосуточно снимают камеры. Голова вообще не отключается и начинается какое-то помешательство. Вообще, многие выходят оттуда с манией преследования. Думают, что их все время снимают", — рассказал Солнцев.
Он признался, что выбивал мобильные телефоны из рук прохожих, ему мерещилось, что они пытаются фотографировать.
"Понимаете, насколько я выгляжу психопатом?" — добавил он.
По словам Гогена, участие в телестройке не принесло ему славы, а только добавило проблем. Он проклинает тот день, когда согласился прийти на "Дом-2".
"Когда я вышел с телестройки, то столкнулся с тем, что меня никуда не брали. Мне везде отказывали, я не мог найти себе нормальную работу. Устроился только продавцом театральных билетов, но безуспешно. Ни о каком творческом развитии не было и речи. Как только мое участие забылось, все начало налаживаться", — рассказал Солнцев Vokrug.tv.
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Шоу-бизнес , Мэрилин Мэнсон , Гоген Солнцев
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