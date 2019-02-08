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Умер актёр Альберт Финни 

News.ru + ещё 2 34 минуты назад
Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press
Британский актёр и режиссёр Альберт Финни умер на 83-м году жизни.
«Альберт Финни мирно скончался после недолгой болезни. Семья просит уединения в это печальное время», — сообщает BBC.
Финни — пятикратный номинант на премию «Оскар», обладатель трёх премий «Золотой глобус». Наиболее известная для россиян кинороль Финни — Эркюль Пуаро в экранизации романа Агаты Кристи «Убийство в „Восточном экспрессе“».
Ранее News.ru писал, что в Москве в возрасте 83 лет скончался актёр и режиссёр театра и кино, народный артист РСФСР Сергей Юрский. Он умер от остановки сердца. Прощание с Юрским пройдёт в Театре им. Моссовета.
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