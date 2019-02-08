Умер актёр Альберт Финни

Британский актёр и режиссёр Альберт Финни умер на 83-м году жизни.

«Альберт Финни мирно скончался после недолгой болезни. Семья просит уединения в это печальное время», — сообщает BBC.

Финни — пятикратный номинант на премию «Оскар», обладатель трёх премий «Золотой глобус». Наиболее известная для россиян кинороль Финни — Эркюль Пуаро в экранизации романа Агаты Кристи «Убийство в „Восточном экспрессе“».