Яна Рудковская назвала Сергея Лазарева «русским Джастином Тимберлейком»

Продюсер считает, что у музыканта хорошие шансы на победу на конкурсе «Евровидение».

В нынешнем году от России на конкурс «Евровидение» поедет популярный певец Сергей Лазарев . Три года назад он уже пытался «взять Европу», но потерпел относительную неудачу. Музыкант занял третье место.

Как считает продюсер Яна Рудковская, у Лазарева прекрасные шансы в этом году выступить лучше. Она думает, что именно он главный фаворит «Евровидения». Жена фигуриста Евгения Плющенко сказала, что конкурс будет проходить в дружественном России Израиле . Здесь очень любят и уважают русских исполнителей. Она уверена, что именно Лазарев главный фаворит конкурса, который пройдет в мае в Тель-Авиве.