Продюсер считает, что у музыканта хорошие шансы на победу на конкурсе «Евровидение».
В нынешнем году от России на конкурс «Евровидение» поедет популярный певец Сергей Лазарев. Три года назад он уже пытался «взять Европу», но потерпел относительную неудачу. Музыкант занял третье место.
Как считает продюсер Яна Рудковская, у Лазарева прекрасные шансы в этом году выступить лучше. Она думает, что именно он главный фаворит «Евровидения». Жена фигуриста Евгения Плющенко сказала, что конкурс будет проходить в дружественном России Израиле. Здесь очень любят и уважают русских исполнителей. Она уверена, что именно Лазарев главный фаворит конкурса, который пройдет в мае в Тель-Авиве.
Также Рудковская назвала Лазарева «русским Джастином Тимберлейком». Она считает, что он большой профессионал своего дела. Она не сомневается, что песня, которую представит певец, получится очень яркой и трендовой, сообщает РИА «Новости».
Отметим, что Яна Рудковская прекрасно знает, как можно победить на главном песенном конкурсе Европы. В далеком 2008 году ее подопечный Дима Билан покорил европейского зрителя и выиграл конкурс. Кстати, тогда в программе принял участие и будущий муж Рудковской Евгений Плющенко. Она познакомились незадолго до песенного конкурса. После Димы Билана, к сожалению, наши музыканты ни разу не побеждали в конкурсе. Между тем многие эксперты часто критикуют «Евровидение», что он уже не дает ответа на вопрос, музыканты какой страны самые талантливые. Жюри конкурса не раз подвергалось критике. Досталось и самому Лазареву. Некоторые музыкальные продюсеры и эксперты в России считают, что на конкурс нужно было отправить кого угодно, но только не этого музыканта. Якобы свой шанс три года назад он уже упустил.