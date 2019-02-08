Собственные изображения на сантехнике взбесили Елену Летучую

Елена Летучая за годы работы на телевидении видала всякое. Ей приходилось бывать и в фешенебельных дамских комнатах, и в городских туалетах, где уборка случается по праздникам. Недобросовестные рекламщики клеили ее изображение на унитазы. Но это цветочки. Однажды на съемках программы «Ревизорро» ведущую хотели утопить в вонючем туалете!

В 2015 году съемочная группа «Ревизорро» подверглась нападению в Салехарде . Сотрудники местного кафе «Виктория» избили оператора и грозились убить звезду. Потасовка произошла из-за того, что Елена сказала, что в туалете плохо пахнет.

— Закрой ее там и утопи или смой в унитаз, — кричал владелец кафе. — Чем там должно пахнуть? Дура ты!

Но никакие угрозы на Летучую не действовали.

— Горячей воды нет, сиденье грязное, — не унималась звезда, после чего вместе со своей командой направилась к выходу.

Когда съемочная группа спускалась по ступенькам, несколько мужчин напали на оператора. Теледива пустилась в бега, но при этом все снимала на камеру.

— Они очень жестоко избили моих ребят, — пожаловалась Летучая. — Одного оператора даже госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Жена директора кафе кричала, что убьет меня.

Вся эта история закончилась возбуждением уголовного дела.

Утренние процедуры — настоящий ритуал!

За чистотой в собственном жилище Елена следит тщательно. 40-летняя звезда вместе со своим мужем — предпринимателем и адвокатом Юрием Анашенковым — проживает в шикарном загородном доме. Интерьер в основном выдержан в белых и черных цветах. Убираться Летучей помогает домработница. Но когда Елена не занята, то и сама не прочь навести порядок.

— Я могу пробежаться по дому и быстро все убрать, — делится она.

Ванную комнату теледива никому не показывает, но признается, что утром за разными процедурами проводит там много времени.

— Очищаю лицо, наношу маски, — говорит она. — Когда мне было примерно 15 лет, я придумала рецепт скраба для тела, которым пользуюсь до сих пор. Нужно смешать мелкую соль, кофе жесткого помола, мед и сметану. Я фанат водорослевых и антицеллюлитных обертываний. Обожаю масла — аргановое и живое кокосовое из Индонезии.

Получила травму в ванной

Елена больше доверяет врачам-косметологам, чем производителям косметики. Но все же баночка любимого крема всегда стоит в шкафчике. Стоимость этого средства — 45 тысяч рублей.

Мытье волос для телеведущей — целый ритуал. Она два раза намыливает голову. При этом звезда убеждена, что шампунь нужно регулярно менять, поэтому у Елены их три. После мытья головы она наносит на волосы бальзам, а на подсушенные волосы — экстракт шелка и различные кремы. Кстати, однажды посещение ванной комнаты закончилось для нее травмой.

— У нас было запланировано мероприятие для спонсоров канала «Пятница», — вспоминает Летучая. — Я вела его с Пашей Волей. Утром в тот день я упала в ванной на кафель лицом и потеряла сознание. Врачи диагностировали сотрясение мозга и рассечение подбородка. Муж отвез меня к хирургу, где меня шили 40 минут. Визажист скрыла шрам, но, когда на сцене я улыбалась, из него текла кровь…

Унитазы с изображением Елены

Однажды темное пятно на безупречной репутации Летучей все же появилось. Произошло это в тот день, когда телеведущая с ужасом обнаружила, что в магазинах сантехники продают унитазы с ее изображением. Тогда Летучая обратилась к своим фанатам.

«Видимо, только суд может заставить компанию окончить продажу сантехники, на которой есть мое изображение, — посетовала теледива. — Пока у них разрешения это делать нет! Дорогие мои подписчики, помогите справедливости восторжествовать. В вашем городе в магазинах сантехники, если увидите мое лицо, снимите видео с наклейкой (четко) и сам магазин, где эта сантехника стоит…»

С момента просьбы Елены прошло полтора года, но продолжения этой истории не состоялось. Сами производители сантехники высказали свое мнение.