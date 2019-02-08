«Я верю, что это сглаз»: Разин назвал истинную причину смерти 16-летнего сына

Известный продюсер высказался о гибели сына. Андрей Разин уверен, что в смерти подростка виноват "злой рок".

Сын музыкального менеджера скончался 10 марта 2017 года в возрасте 16 лет от внезапной остановки сердца. Продюсер до сих пор не верит, что Александр мог уйти из жизни в таком молодом возрасте. Чтобы установить истинную причину смерти ребенка, Андрей Разин даже пригласил группу "академиков и докторов наук". Специалисты выяснили, что подросток скончался от осложнений, вызванных ОРВИ. Однако отец с ними не согласен.

"Я склонен верить, что это сглаз. Потому что исследовали смерть моего сына десять академиков и докторов наук. Три месяца исследовали все анализы, все, что взяли, и пришли к мнению, что это внезапная остановка сердца. Острый миокардит, который бывает на один миллион случаев", — цитирует мужчину Пятый канал.

Продюсер уверен, что злой рок преследует всех членов его семьи. Его второй супруге Наталье Лебедевой диагностировали рак крови.

"Доказано по моему случаю, что можно сглазом вызвать онкологию. Остановка клеток, которые превращаются потом в раковую опухоль. Это то, что произошло с моей женой. Это доказано было научно в институте. Навели порчу, и практически у нее образовалась лейкемия. Мы ее спасали", — добавила звезда.

По мнению менеджера, недоброжелатели завидуют его славе, и потому обращаются к черной магии, чтобы навести на него порчу. Андрей Разин признался, что после всех перенесенных несчастий он стал чаще ходить в церковь и молиться о здоровье близких. Более того, теперь "он старается делать только добрые дела". Продюсер верит, что таким образом ему удастся защитить своих родственников от сглаза.