Вместо Лазарева на «Евровидение» отправляют Шнурова

Соседов признался, что если бы ему доверили выбор, то в Тель-Авив в мае этого года полетел бы лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. По мнению журналиста, творчество именно этого артиста символизирует нашу страну.

"Ментально — вот он, наш, российский. Пусть бы он придумал что-то такое эксцентричное, увлекательное, яркое, непосредственное, фееричное", — предложил Соседов.

По словам музыкального критика очень важно сделать номер от России интересным, разноплановым и достойным. Отметим, что Соседов уже не в первый раз предлагает кандидатуру Шнурова для участия в "Евровидении".

Журналист признает, что Сергей Лазарев — это артист европейского класса. В тоже время дважды отправлять на конкурс одного и того же певца он считает неправильным.

Соседов уверен, что, участвуя в "Евровидении 2016", Сергей сделал ставку не на песню, а на постановку, и прогадал.