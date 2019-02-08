Лазарев — не Билан, послали бы Шнура! Критик об участнике «Евровидения-2019»

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал НСН, почему неправильно вновь отправлять Сергея Лазарева на «Евровидение».

Сергей Лазарев вновь представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». В эфире телеканала «Россия 1» певец признался, что у него были сомнения, стоит ли ему повторно участвовать в конкурсе после своей поездки в 2016 году, когда он занял третье место, хотя и победил по зрительскому голосованию. По словам Лазарева, тогда он сделал «на тот момент максимум», но «есть к чему стремиться». Артист добавил, что перед ним стоят «абсолютно новые риски, ставки еще выше, ожидания больше», и он понимает, что многие ждут от него только победы.

Однако Сергею Лазареву вряд ли удастся повторить историю Димы Билана , который, заняв второе место на «Евровидении» в 2006 году, одержал победу два года спустя, заявил НСН музыкальный критик Сергей Соседов.

«Билан в 2006 году был на две головы выше всех остальных участников. Его номер был великолепен со всех точек зрения, это был хит, который запоминался. Это был артист, который отдавался сцене. Было очевидно, что это лучший номер, но какие-то политические причины помешали поставить его на первое место. Его закрыли этими уродцами Lordi. Никто не помнит, что они пели, только помнят уродство, жуткие маски, страх и ужас. Но, конечно, Билан был лучшим, и я думаю, Европа это понимала. Когда второй раз посылали Билана, то был расчет на то, что все-таки Европа отдаст ему должное, что собственно и было сделано», — сказал критик.

При этом собеседник НСН отметил, что песня «Believe», с которой Билан поехал на «Евровидение-2008», показалось ему слабее песни 2006 года «Never Let You Go». Тем не менее, Билану дали первое место за то, что не дали его двумя годами ранее, уверен Соседов.

«Там была особая ситуация. В случае с Лазаревым, такой ситуации нет. Да, у него была прекрасная постановка, очень сложная, где он пел лежа, кувыркался, но песня была очень стандартная. Это был средний европейский стандарт. Ничего оригинального в его песне не было. Она была крепкая, стандартная, хорошая, европейская, но не более того. Это не был какой-то выдающийся хит. Там была сложная постановка, самая, наверное, лучшая постановка, но конкурс «Евровидение» не конкурс постановок, не конкурс видеоклипов. «Евровидение» — это конкурс песни и конкурс артиста», — напомнил критик.

Как сообщил Сергей Лазарев, песня, которую он представит на «Евровидении-2019», написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором. Сергей Соседов усомнился в том, что она окажется хитом.

«Надо послушать песню, конечно. Может быть, ему написали что-то выдающееся, в чем я, правда, сомневаюсь. Некому писать сегодня такие шикарные песни. Нет той школы. Но может быть, прорвется в плане песни. Но даже если у Лазарева будет шикарная песня, что, некого больше послать больше? Что уж, у нас такая маленькая страна, что одних и тех же надо посылать без конца? Один раз можно Билана, как исключительный случай, но ставить это на поток, одного и того же, через раз, это неправильный путь», — возмутился эксперт.

Соседов добавил, что считает Сергея Лазарева достойным исполнителем, и возможно, одним из немногих в России, кто соответствует европейскому формату. Но все же, два раза в одну реку не войдешь, посетовал критик. По его словам, в международном конкурсе Россию в этом году мог бы представить, например, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров

«Шнура бы послали, в конце концов, повеселил бы людей. Сейчас "Евровидение" стало очень разноплановым, разносторонним. Сегодня там абсолютно все выступают. В разных стилях, в разных направлениях. Израильтянка победила в жанре музыкальной эксцентрики, в эстрадно-цирковом жанре. Еще лет 10 назад этого номера не могло быть на "Евровидении", его бы не допустили, а сегодня это первое место, да и вполне заслуженно, надо сказать. Поэтому я бы Шнура послал с какой-нибудь фривольной песней. Было бы очень по-русски. Это была бы Россия», — сказал музыкальный критик.

Напомним, что конкурс «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право проводить конкурс благодаря победе Нетты Барзилай в 2018 году в Лиссабоне с песней «Toy».