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Русский, еврей, украинец и турок: четыре мужа актрисы Даниловой оказались «клонами» 

Вести.Ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Актриса Галина Данилова признается: она упорно отказывается верить в то, "что все мужчины — козлы".
"Не сомневаюсь, что настоящие мужики не перевелись", — говорит она, несмотря на то, что все четыре ее предыдущих брака распались из-за предательств со стороны мужчин.
"У меня было четыре мужа: русский, еврей, украинец и турок. Все одинаковые, как на подбор", — поделилась актриса с Борисом Корчевниковым в "Судьбе человека".
С первым супругом — однокурсником по театральному Владимиром Поповым они вместе приехали из Казани покорять Москву. Но с первой попытки в столице устроиться не удалось, и они уехали работать в театр в Рязани.
Но вскоре узнали, что "Сатирикон" ищет актеров в спектакль "Макбет". Приехали на показ — и Константин Райкин взяли их обоих.
Правда, Владимир ушел из театра после первого сезона, а Галина активно работала, муж же сидел дома, а их сына Никиту воспитывала бабушка.
Вскоре она застала его с любовницей и узнала множество других нелицеприятных тайн.
Со вторым супругом — бизнесменом Константином — Данилова познакомилась в театре. Актриса говорит — были времена, когда они "спали на коробках с деньгами". Но в доме нередко бывали скандалы, муж на Галину, бывало, и руку поднимал. Этот брак тоже распался — и тоже после того, как у Константина появилась другая женщина.
С третьим супругом — гитаристом Дмитрием Колтаковвым, несмотря на то, что он на восемь лет моложе Галины, казалось, семейная идиллия будет долгой.
В этом союзе родилась Ульяна, к ним же переехал жить и сын актрисы от первого брака. Однако когда Галина стала сниматься в "Шести кадрах", видимо, супруг заревновал к популярности жены. Этот брак тоже распался — и тоже из-за измены мужа.
От четвертого брака — с капитаном, гражданином Турции — актрису отговаривало большинство знакомых. Однако она не обращала внимания на эти предупреждения, но в итоге тоже оказалась глубоко разочарована его предательством.
Что нужно было мужу-турку от русской жены, почему распался этот брак? Верит ли Галина, что встретит, наконец, порядочного мужчину? И кого винит актриса в своих неудачных браках?
Откровенный разговор Галины Даниловой с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
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Шоу-бизнес , Константин Райкин , Владимир Попов , Галина Данилова , Казань , Москва , Рязань
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