Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского

Адвокат рассказал о разделе наследства Юрского

Имущество актера Сергея Юрского должны поделить в равных долях между его вдовой, актрисой Натальей Теняковой и дочерью Дарьей Юрской. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на неназванного адвоката.

Как рассказали изданию риелторы, стоимость загородного дома Юрского под Ногинском составляет около 30 миллионов рублей, а его квартира на юго-западе Москвы стоит примерно 18 миллионов рублей.

По данным «Дней.ру», актер также оставил родным произведения искусства и автомобиль.

Сергей Юрский скончался 8 февраля в Москве на 84-м году жизни. Дочь артиста сообщила, что он умер от остановки сердца после долгой болезни.