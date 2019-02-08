Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского

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Адвокат рассказал о разделе наследства Юрского 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Имущество актера Сергея Юрского должны поделить в равных долях между его вдовой, актрисой Натальей Теняковой и дочерью Дарьей Юрской. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на неназванного адвоката.
Как рассказали изданию риелторы, стоимость загородного дома Юрского под Ногинском составляет около 30 миллионов рублей, а его квартира на юго-западе Москвы стоит примерно 18 миллионов рублей.
По данным «Дней.ру», актер также оставил родным произведения искусства и автомобиль.
Сергей Юрский скончался 8 февраля в Москве на 84-м году жизни. Дочь артиста сообщила, что он умер от остановки сердца после долгой болезни.
По предварительным данным, его похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание с актером пройдет в Театре имени Моссовета 11 января.
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Юрский , Театра им. Моссовета
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