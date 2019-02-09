Популярная российская певица Лолита Милявская призналась в борьбе с тяжёлыми болезнями.
По словам артистки, перед Новым годом она почувствовала резкое недомогание и даже вынуждена была отменить выступление в Белоруссии.
«Артериальное давление скакало постоянно, но благодаря пиявкам нормализовалось. Шесть сеансов гирудотерапии сотворили чудо», — рассказала Милявская в интервью «Собеседнику».
Она также посетовала, что раньше все лечились пиявками, а сейчас людей предпочитают травить химией.
«Поверьте, это лучше капельниц и принятия таблеток горстями», — резюмировала артистка.
Кроме проблем с давлением Милявская также пожаловалась на аллергию, которую она испытывает каждый раз по возвращению в Москву.