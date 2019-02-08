Киркоров оценил шансы Лазарева на «Евровидении»

Российский певец Филипп Киркоров уверен в успешном выступлении Сергея Лазарева на международном конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае в Тель-Авиве.
"Надеемся на вашу поддержку, веру и любовь! Пожелайте нам удачи! "Dream team" [команда мечты] — снова вместе! Сережа не подведет!", — написал артист, который выступит продюсером выступления Лазарева, в пятницу на своей странице в Instagram.
"Евровидение" в Израиле станет уже вторым таким конкурсом в карьере Лазарева. В 2016 году певец представлял Россию в Стокгольме, заняв тогда 3-е место (первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One ("Ты — единственная"), написанной Киркоровым.
Ранее певец Дима Билан дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе — в 2006 и 2008 годах. В 2008 году он занял первое место с песней Believe ("Поверь"), став первым исполнителем из России, победившим на "Евровидении".