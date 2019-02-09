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Лазарев рассказал о своем сыне 

Вести.Ru + ещё 13 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Певец Сергей Лазарев рассказал о реакции сына на песню, посвященную ему. В программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" Лазарев сказал, что его четырехлетний сын Никита "очень растрогался", впервые побывав на концерте отца. "N-тур" посвящен Никите, который впервые сидел в зале как полноценный зритель.
Сергей Лазарев в этом году представит Россию на "Евровидении". Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев на конкурсе в 2016 году с песней You’re the only one занял третье место.
Услышав песню, посвященную ему, мальчик прибежал в гримерку к отцу, "обнял меня и минут пять плакал, не переставая", поделился музыкант трогательной историей. В свою очередь Лазарев сам не смог сдержать слез, увидев выступление сына на детском утреннике.
"Я снимал и ревел", — вспоминает Лазарев свою реакцию на первое выступление сына.
Он признался, что в тот момент, когда о рождении ребенка широкой публике было еще неизвестно, Никита уже наблюдал выступление отца на "Евровидении-2016", сидя перед телевизором.
"Мелкий ждал меня, смотрел по телевизору", — рассказал он.
Певец отметил, что все свое свободное время проводит с ребенком. Мальчик ходит в секцию футбола, занимается плаванием, скоро приступят к занятиям английским языком.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев
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