Галкина попросили высмеивать Пугачеву, а не Ахеджакову

Ранее Ахеджакова возмутилась пародиями Галкина, подчеркнув, что он смеется над ней и ее судьбой. Защищая Ахеджакову, Солнцев решил дать Галкину совет — высмеивать собственную супругу Аллу Пугачеву

"Максим, пойми, пожалуйста, Ахеджакову некому защитить. Помню, как в свое время над ней смеялась Ксения Собчак, потом — ты. Предлагаю тебе высмеивать Аллу Пугачеву, — она ведь тоже бабушка!" — цитирует Солнцева "СтарХит".

Он также отметил, что если его, Галкина и Собчак вычеркнуть из русской культуры, никто ничего не потеряет.

"А если в ней не будет Лии Меджидовны, то мы все оскудеем. Эта актриса — наше сокровище, к ней надо относиться бережно", — порекомендовал Солнцев.