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Галкина попросили высмеивать Пугачеву, а не Ахеджакову 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев обратился к шоумену Максиму Галкину с просьбой не обижать 80-летнюю Лию Ахеджакову.
Ранее Ахеджакова возмутилась пародиями Галкина, подчеркнув, что он смеется над ней и ее судьбой. Защищая Ахеджакову, Солнцев решил дать Галкину совет — высмеивать собственную супругу Аллу Пугачеву.
"Максим, пойми, пожалуйста, Ахеджакову некому защитить. Помню, как в свое время над ней смеялась Ксения Собчак, потом — ты. Предлагаю тебе высмеивать Аллу Пугачеву, — она ведь тоже бабушка!" — цитирует Солнцева "СтарХит".
Он также отметил, что если его, Галкина и Собчак вычеркнуть из русской культуры, никто ничего не потеряет.
"А если в ней не будет Лии Меджидовны, то мы все оскудеем. Эта актриса — наше сокровище, к ней надо относиться бережно", — порекомендовал Солнцев.
Ранее Регина Дубовицкая отреагировала на скандал с Ахеджаковой и Галкиным.
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Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Лия Ахеджакова , Регина Дубовицкая , Ксения Собчак , Максим Галкин , Алла Пугачева , StarHit
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