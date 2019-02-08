Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев обратился к шоумену Максиму Галкину с просьбой не обижать 80-летнюю Лию Ахеджакову.
Ранее Ахеджакова возмутилась пародиями Галкина, подчеркнув, что он смеется над ней и ее судьбой. Защищая Ахеджакову, Солнцев решил дать Галкину совет — высмеивать собственную супругу Аллу Пугачеву.
"Максим, пойми, пожалуйста, Ахеджакову некому защитить. Помню, как в свое время над ней смеялась Ксения Собчак, потом — ты. Предлагаю тебе высмеивать Аллу Пугачеву, — она ведь тоже бабушка!" — цитирует Солнцева "СтарХит".
Он также отметил, что если его, Галкина и Собчак вычеркнуть из русской культуры, никто ничего не потеряет.
"А если в ней не будет Лии Меджидовны, то мы все оскудеем. Эта актриса — наше сокровище, к ней надо относиться бережно", — порекомендовал Солнцев.
Ранее Регина Дубовицкая отреагировала на скандал с Ахеджаковой и Галкиным.