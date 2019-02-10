Лазарев призвал быть реалистами и оценил шансы выиграть «Евровидение»

Певец Сергей Лазарев призвал трезво оценить его шансы выиграть «Евровидение-2019». Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия».

«Я хочу, чтобы мы все были реалистами и понимали, что прошлое мое выступление — это другой год, другие исполнители, другие песни. И сейчас расклад может быть совершенно другой», — сказал он. Тем не менее, певец попросил «держать кулачки» за него.

Ранее Лазарев поделился своими ожиданиями от конкурса. По словам артиста, он планирует показать «другого Сергея Лазарева, какого в Европе еще не видели».

8 февраля продюсер Иосиф Пригожин предложил найти замену собравшемуся на «Евровидение» Лазареву. Он напомнил, что певец уже участвовал в конкурсе в 2016 году и успел всем показать свой талант.

«Евровидении-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в прошлом году. В 2016 году Лазарев занял третье место по итогам голосования зрителей и профессионального жюри, но в зрительском рейтинге певец был на первой строчке.