Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лазарев призвал быть реалистами и оценил шансы выиграть «Евровидение» 

Lenta.ru + ещё 18
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Певец Сергей Лазарев призвал трезво оценить его шансы выиграть «Евровидение-2019». Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия».
«Я хочу, чтобы мы все были реалистами и понимали, что прошлое мое выступление — это другой год, другие исполнители, другие песни. И сейчас расклад может быть совершенно другой», — сказал он. Тем не менее, певец попросил «держать кулачки» за него.
Ранее Лазарев поделился своими ожиданиями от конкурса. По словам артиста, он планирует показать «другого Сергея Лазарева, какого в Европе еще не видели».
8 февраля продюсер Иосиф Пригожин предложил найти замену собравшемуся на «Евровидение» Лазареву. Он напомнил, что певец уже участвовал в конкурсе в 2016 году и успел всем показать свой талант.
«Евровидении-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в прошлом году. В 2016 году Лазарев занял третье место по итогам голосования зрителей и профессионального жюри, но в зрительском рейтинге певец был на первой строчке.
Последние новости
Украинцы массово пожаловались на проблемы с въездом в Россию Россия назвала условия сохранения транзита газа через Украину Московских водителей попросили поберечься
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Иосиф Пригожин
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Врачи бросили пациентку умирать на полу больницы
Происшествия
«Децл мог быть отравлен»: Андрей Разин о смерти рэпера
Шоу-бизнес Статьи
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение