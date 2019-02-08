Лолита Милявская прибегла к помощи пиявок

«Женщина без комплексов» не перестает удивлять. На днях во время общения с поклонниками певица появилась без грамма макияжа. «Натуральная» Лолита несколько отличается от экранного образа. Но ей все равно! Сейчас певицу больше беспокоит болезнь, от которой она никак не может избавиться…

— Не обращайте внимания, что я не накрашена, — заявила Лолита. — У меня сегодня не было никаких съемок, поэтому я не посчитала нужным в угоду кому-то опять краситься. Меня удивляет, когда некоторые говорят, что это неприлично. Мол, зрители должны видеть артиста не срущим, не блюющим, не жрущим и обязательно накрашенным. Это не ко мне.

Певица заявляет, что к критике она уже привыкла. В интернете ее регулярно оскорбляют, но она научилась на это не реагировать.

— Иногда пишут: «Уродина!» — заявляет Лолита. — Мне девочки-поклонницы рассказывают, что есть специальные фан-группы, где меня терпеть не могут. Там про меня постоянно говорят: «Алкоголичка, наркоманка, пропитая рожа!» К месту или не к месту. Зачем на это обращать внимание?

Сейчас звезда занята только своим здоровьем. В конце прошлого года Лолита неожиданно столкнулась с гипертонией — давление звезду подводило регулярно. Однажды в Белоруссии ей стало плохо прямо во время выступления. Поняв, что не в силах продолжать, Лола отменила концерт. К счастью, проблему удалось решить.

— Артериальное давление скакало постоянно, но благодаря пиявкам нормализовалось, — говорит Лола. — Шесть сеансов гирудотерапии сотворили чудо. Теперь мое давление в норме и до концерта, и после, и во время перелетов. Мне Боря Краснов (известный декоратор. — Ред.) посоветовал хорошего специалиста. Пиявки — это то, чем раньше лечили. А сегодня нас предпочитают травить химией. Я перед тем, как пойти на процедуры, позвонила своему врачу-терапевту, посоветовалась, можно ли мне. Она была не против. Я слышала, что многие боятся пиявок, мол, не дай бог, какую-то инфекцию занесут в организм. Главное — выбрать правильного специалиста. К тому же пиявки после сеанса умирают, больше суток не живут, поэтому другим их поставить не смогут. Я — трус, но пиявок перенесла спокойно. Поверьте, это лучше капельниц и принятия таблеток горстями.

После гипертонии у певицы случилась новая напасть — неожиданно началась аллергия. Решить эту проблему ей пока не удается.

— Когда возвращаюсь в Москву, у меня начинают течь глаза, — говорит артистка. — Иногда это случается во время концерта. Зная об этом, я в жизни не подкрашиваю ресницы. Сначала мы думали, что это от клея (для фиксирования искусственных ресниц. — Ред.), но нет, он антиаллергенный, как у всех артистов. Вот сегодня я постояла две минуты на балконе, обтерла лицо снегом, и началось! Хотя до этого два дня не выходила на улицу.