«Я не хочу играть»: Ольга Серябкина рассказала о конфликте с Темниковой

После окончательного распада группы «Serebro» солистка Ольга Серябкина начала свою сольную карьеру под псевдонимом «MOLLY». Девушка решила остаться в команде Максима Фадеева , который продюсировал группу, и сейчас они собираются записать новый альбом, с которым выйдут на международный уровень.

Уход Елены Темниковой из коллектива оказался не таким гладким, после того как девушка ушла из коллектива, она рассказала, что Максим Фадеев не давал ей развиваться сольно. В свою очередь Фадеев рассказал, будто Темникова не предупреждала его об уходе. Поэтому экс-солистка вынуждена была неустойку.

Также нелегким стал уход Елены и для других участниц. Певица вспоминает, что после известия об ее ухоле, Серябкина исполняла «победные танцы».

— По поводу того, что Оля прорыдала полдня. Разве что от счастья? Мне рассказали о победных танцах Оли Серябкиной, и как она радовалась моему уходу, — вспоминает Темникова.

На протяжении долгого времени девушки не общались, но была попытка примирения, которая не получилась. После этого девушки и вовсе перестали здороваться.

— Я иду к ней, улыбаюсь. Мы же так редко видимся. Ну, как редко? Вообще не видимся. И тут я встречаю в свой адрес со стороны Оли такой неприятный взгляд!, — рассказала Елена Темникова.

Недавно Ольга Серябкина решила положить конец всем нелепым сплетня вокруг этой темы и объяснила свой поступок. По мнению певицы, играть в дружбу будет настоящим лицемерием, а после слов экс-серебро это стало особенно трудным.

Серябкина вспоминает, что после того, как Темникова ушла из группы в СМИ появилось несколько статей, которые оставили неприятный осадок.

— Я не хочу это мусолить, мне не интересно их обсуждать. Но чтобы здороваться… Это будет неискренне, я так не чувствую. Я не хочу играть. Это не мой путь. Я ничего никому не должна, — заявил певица.

Она добавила, что если бы Елена Темникова захотела вновь бы общаться, то она готова была бы поговорить с ней. Она отметила, что не видит смысла продолжать говорить об этом конфликте, так как прошло уже очень много времени. Ольга добавила лишь, что всегда считала Темникову своей семьей, а Макс Фадеев и вовсе называл ее дочерью.

— Мы жили семьей. Я уже не знаю, как мы, но я так точно. У нас были потрясающие отношения с Максом. Макс всю жизнь считал, что Темникова его дочка. В какой-то момент все стало меняться, — вспоминала Серябкина.

Об этом Ольга Серябкина рассказал в эксклюзивном интервью Татьяне Мингалимовой в шоу «Нежный редактор».