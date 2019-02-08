Известный телеведущий Александр Олешко на своей страничке в социальной сети Instagram выразил слова соболезнования в связи со смертью актера Сергея Юрского. По его словам, они три сезона отработали вместе на проекте «Минута славы». Вместе участвовали в десятках телевизионных программ.
Олешко поделился советом, который ему однажды дал Юрский.
«Саша, не стесняйтесь работать на телевидении в том случае, если не потеряете себя».
Также телеведущий отметил, что фильмы, в которых снимался актер стали классикой, как и спектакли, в которых он играл.
«Стихи потрясающие, откровенные, из книги которая называется «Жест». Некоторые я знаю наизусть. Ушёл Сергей Юрьевич Юрский», — сказал Олешко.
«Светлая память. Еще один прекрасный актер из плеяды гениев ушел от нас. Пусть душа его покоится с миром», «Уходят мастера старой школы. Видела Сергея Юрьевича на сцене и была поражена его актерским мастерством и душевным благородством! Светлая память об этом человеке! Как принято провожать актеров в последний путь аплодисментами», — заметили в комментариях пользователи.