Александр Олешко вспомнил о совете, который ему дал скончавшийся Сергей Юрский

Известный телеведущий Александр Олешко на своей страничке в социальной сети Instagram выразил слова соболезнования в связи со смертью актера Сергея Юрского . По его словам, они три сезона отработали вместе на проекте «Минута славы». Вместе участвовали в десятках телевизионных программ.

Олешко поделился советом, который ему однажды дал Юрский.

«Саша, не стесняйтесь работать на телевидении в том случае, если не потеряете себя».

Также телеведущий отметил, что фильмы, в которых снимался актер стали классикой, как и спектакли, в которых он играл.

«Стихи потрясающие, откровенные, из книги которая называется «Жест». Некоторые я знаю наизусть. Ушёл Сергей Юрьевич Юрский», — сказал Олешко.