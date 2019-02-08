Лазарева потребовали заменить на Бузову

Интернет-пользователей возмутило, что певец Сергей Лазарев получил еще один шанс выступить на «Евровидении». Они отметили, что Лазарев — не единственный артист в стране, и попросили отправить на конкурс Ольгу Бузову

«Лазарев снова едет на Евровидение. В стране мало поющих людей? Олочка Бюзова вон какая вокалистка мощная, почему не она?» — возмутился пользователь твиттера @dupedavac (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Что больше некого послать?Для чего "голоса"проводят, таланты ищут?» — добавил @Kostya1Kopi.

«У него абонемент на участие или что?» — поинтересовался @FreedomGuyUSA.

Некоторые пользователи предположили, что все остальные артисты отказались от участия. Они решили, что Лазарев и Дима Билан , тоже выступавший на «Евровидении» дважды, «так и будут чередоваться».

«Сергей Лазарев единственный человек которому ещё интересно евровидение», — написал @sadbryansk.

Восьмого февраля стало известно, что Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019». Конкурс будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Лазарев признался, что сомневался, стоит ли повторно участвовать в конкурсе. По его словам, он понимает, что теперь от него ждут только победы.