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Лазарев пообещал удивить зрителей «Евровидения» 

Lenta.ru 3 часа назад
Певец Сергей Лазарев, который вновь представит Россию на «Евровидении», поделился своими ожиданиями от конкурса. По словам артиста, он покажется зрителям в совершенно новом свете. Об этом исполнитель рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
«Это абсолютно другой Сергей Лазарев, такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели. Я не поеду за реваншем, чтобы кому-то что-то доказать — нет. Нет, здесь — про музыку, про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене "Евровидения"!» — отметил он.
Певец попросил зрителей поддержать его и пожелать ему удачи.
О том, что Лазарев поедет на «Евровидение», стало известно в ночь на пятницу, 8 февраля. Об этом сообщил официальный вещатель музыкального события в России — ВГТРК.
Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в 2018 году.
Лазарев уже выступал на «Евровидении» в 2016 году. Тогда он занял третье место по итогам голосования зрителей и профессионального жюри, но в зрительском рейтинге певец был на первой строчке.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Лазарев
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