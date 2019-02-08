«Ненавидит Малинина»: вдова Караченцова обвинила Зарубину

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина высказала свое мнение о затянувшемся конфликте певицы Ольги Зарубиной и ее бывшего мужа Александра Малинина . Поргина убеждена, что в этом виновата Зарубина, которая «хранит злость столько лет», а также, что главной жертвой в этой ситуации является общая дочь музыкантов — Кира.

Актриса Людмила Поргина, похоронившая в октябре прошлого года своего супруга актера Николая Караченцова, постепенно возвращается к своей обычной жизни. Она стала появляться на светских премьерах и съемках телепередач.

На одной из программ случился скандал: Людмилу Андреевну возмутило поведение певицы Ольги Зарубиной, которая, по словам Поргиной, сама виновата в непрекращающемся конфликте с бывшим супругом Александром Малининым.

Вдова Караченцова высказала, что про взаимоотношения Зарубиной и Малинина можно снять кино. Поргина убеждена, что проблема в Ольге , которая все еще ненавидит своего бывшего.

«Прощать нужно людей, — приводит слова Людмилы Андреевны «Собеседник.Ru». — Что же это такое происходит? Меня просто поразило, что у Зарубиной ненависть к бывшему мужу хранится долгие годы! Человек не может жить и хранить злость столько лет. Она сама признавалась, что копит ненависть. Зачем? Ведь это было давно».

Поргина высказала убеждение, что главной жертвой этого конфликта является дочь Ольги и Александра — Кира. Сообщается, что 33-летняя женщина проживает в США и никак не может реализоваться в жизни. А после встречи с не признающим ее отцом и вовсе ушла в себя, прекратив доверительные отношения даже с матерью.

«Это же все отражается на ребенке, — продолжила Людмила. — Как можно было не сказать девочке, что у нее есть настоящий отец? Это какие-то непонятные для меня вещи. Нельзя любить ребенка и не помочь повстречаться с отцом раньше чем в 13 лет».

В то же время Поргина отметила, что разобраться в их отношениях очень трудно.

«У Зарубиной и мама умерла странно, -— продолжила вдова Караченцова. -— Ее передали Ольге на руки, но она быстро скончалась, потому что ей вовремя не заменили стимулятор сердечного клапана. Я бы сказала, что у Зарубиной очень странное отношение к близким. Как так можно? Осуждать ее, конечно, не могу. Но их дочку мне жалко».

Ольга Зарубина, в свою очередь, также не стала молчать после обвинений Поргиной. По ее мнению, Людмила Андреева все неправильно поняла.

«Я, во-первых, очень уважаю Поргину и не ожидала от нее такой реакции, — сказала певица. — В молодости ходила на ее спектакли и считала, что Караченцову повезло с такой женой, которая его всю жизнь любила и оберегала. И это несмотря на то, что о ней многие отзываются негативно».

Зарубина удивилась такому мнению и заявила, что в ее характере такого нет вообще, и она все «быстро прощает и забывает». Артистка подчеркнула, что у нее нет ненависти к Малинину, однако №есть презрение как к человеку, как к мужчине, как к отцу» ее дочери. Она также напомнила, что причиной конфликта стала семья Малинина, которая «заварила кашу в 2012 году». Зарубина поведала, что недавно они заявили, что отцом Киры является отец Александра Малинина.

«Как такое можно придумать? А я никого не трогаю, занимаюсь своим творчеством, записываю новые песни. Я удивляюсь Поргиной: не зная моих отношений с дочерью, она говорит, что Кира — несчастная девочка. Я никогда не бросала свою дочь. Это единственное и самое дорогое, что есть в моей жизни», — подытожила певица.

Людмила Поргина, помимо прочего, занимается созданием памятника умершему супругу. По ее плану, на могиле Караченцова будет установлен настоящий монумент. Вдова не исключает, что может потребоваться помощь спонсоров, потому как стоимость памятника выходит огромная.

«Я буквально вчера встречалась со скульптором, — рассказала актриса. — Сейчас он будет готовить проект. Посмотрим, в какую сумму нам обойдется производство и установка памятника. Тогда я задам вопрос театру, который тоже будет участвовать в этом, какую сумму выделят они. После этого мы и поймем, сколько нам не хватает».

Поргина поделилась, каким хочет видеть памятник, и пояснила, что самое для нее главное заключается в том, что он «должен передать величие первопроходца русской души, темперамент Колечки и его энергию».