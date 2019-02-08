Валерия застряла в 40-градусный мороз на трассе

Певица Валерия рассказала в Instagram, как ее концерт оказался под угрозой срыва из-за инцидента на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре.

Артистка отметила, что это произошло 7 февраля, когда мороз «стоял злющий». Перед выездом из Хабаровска она подумала, что в такую погоду «можно сто раз замерзнуть» на дороге, если машина сломается.

«Как в воду глядела», — подчеркнула она.

Автомобиль, в котором певица находилась с мужем и продюсером Иосифом Пригожиным , «заскрежетал» через 200 километров пути. Они едва успели съехать на обочину.

Поломка оказалась серьёзной, автомобиль пришлось оставить, и Пригожин начал ловить попутку. Супругов подобрало такси — разбитая, праворульная, 30-летняя Toyota с плохо работающей печкой и сломанными ремнями безопасности. Когда машина шла на обгон или совершала другой маневр, пассажирам приходилось сообщать водителю об обстановке на дороге: сам он ничего не видел.

Валерия пожаловалась, что ехать на этой «драндулетке» им пришлось час, они «замёрзли вдрызг», но потом пересели на отправленную за ними машину. По ее мнению, использовать такие аварийные автомобили для перевозки пассажиров нельзя.

«Спасибо, конечно, водителю (и наша благодарность была, разумеется, и материальной тоже)», — заверила певица.

Валерия успела на концерт и выступала «с каким-то особенным драйвом».

Подписчики порадовались, что у этой историй был хороший конец, но пожурили Валерию за претензии к такси.

«Для перевозки используют драндулеты, потому что нет денег у людей на этом краю геграфии. Все просто!» — отметила @natalyaharitonova (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Привыкли на люксовых тачках передвигаться. Это замкадье, детка! А дальний восток, вообще нищий», — добавила @sovsem_drugaja.