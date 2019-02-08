Названо место похорон Вячеслава Овчинникова 

Композитор Вячеслав Овчинников будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.
"Похороны Вячеслава Овчинникова пройдут на Троекуровском кладбище", — сказал Лаврентьев.
Он добавил, что композитора похоронят в пятницу, 8 февраля.
Ранее советский и российский композитор Эдуард Артемьев заявил, что Овчинников был "гениальным" композитором.
Вячеслав Овчинников скончался 4 февраля в возрасте 82 лет.