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Названо место похорон Вячеслава Овчинникова 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Depositphotos
Композитор Вячеслав Овчинников будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.
"Похороны Вячеслава Овчинникова пройдут на Троекуровском кладбище", — сказал Лаврентьев.
Он добавил, что композитора похоронят в пятницу, 8 февраля.
Ранее советский и российский композитор Эдуард Артемьев заявил, что Овчинников был "гениальным" композитором.
Вячеслав Овчинников скончался 4 февраля в возрасте 82 лет.
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Шоу-бизнес , Вячеслав Овчинников , Эдуард Артемьев , РИА Новости
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