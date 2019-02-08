Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Сергей Лазарев, который представит Россию на конкурсе "Евровидение-2019", уже всем все доказал, на конкурс надо было посылать нового артиста.
Ранее представитель официального вещателя конкурса (ВГТРК) заявил, что певец Сергей Лазарев представит России на международном музыкальном конкурсе "Евровидение— 2019".
"Мне все равно, кто поедете на "Евровидение", может ехать кто угодно. Сергей уже все всем доказал, он — артист. Искренне не понимаю, зачем нужно ехать еще раз, это нужно быть уверенным, что займешь первое место. Мое мнение, что нужно послать кого-нибудь другого, но, в принципе, никто не запрещает идти за титулом еще раз", — сказал Пригожин РИА Новости.
Лазарев уже представлял Россию на "Евровидении" в 2016 году и занял второе место.
Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.