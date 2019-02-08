Пригожин раскритиковал решение послать Лазарева на «Евровидение-2019»

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Сергей Лазарев , который представит Россию на конкурсе "Евровидение-2019", уже всем все доказал, на конкурс надо было посылать нового артиста.

Ранее представитель официального вещателя конкурса ( ВГТРК ) заявил, что певец Сергей Лазарев представит России на международном музыкальном конкурсе "Евровидение— 2019".

"Мне все равно, кто поедете на "Евровидение", может ехать кто угодно. Сергей уже все всем доказал, он — артист. Искренне не понимаю, зачем нужно ехать еще раз, это нужно быть уверенным, что займешь первое место. Мое мнение, что нужно послать кого-нибудь другого, но, в принципе, никто не запрещает идти за титулом еще раз", — сказал Пригожин РИА Новости.

Лазарев уже представлял Россию на "Евровидении" в 2016 году и занял второе место.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.