Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пригожин раскритиковал решение послать Лазарева на «Евровидение-2019» 

РИА Новости + ещё 1 34 минуты назад
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Сергей Лазарев, который представит Россию на конкурсе "Евровидение-2019", уже всем все доказал, на конкурс надо было посылать нового артиста.
Ранее представитель официального вещателя конкурса (ВГТРК) заявил, что певец Сергей Лазарев представит России на международном музыкальном конкурсе "Евровидение— 2019".
"Мне все равно, кто поедете на "Евровидение", может ехать кто угодно. Сергей уже все всем доказал, он — артист. Искренне не понимаю, зачем нужно ехать еще раз, это нужно быть уверенным, что займешь первое место. Мое мнение, что нужно послать кого-нибудь другого, но, в принципе, никто не запрещает идти за титулом еще раз", — сказал Пригожин РИА Новости.
Лазарев уже представлял Россию на "Евровидении" в 2016 году и занял второе место.
Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Последние новости
Стена на границе России и Украины "уменьшилась" В Австралии учат давить русское в себе Ученые объяснили, почему опасно "сидеть у телевизора"
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Лазарев , Иосиф Пригожин , РИА Новости , ВГТРК
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Захарова пригласила журналистов на дегустацию сыров
Политика
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Политика В мире
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
Киевские пенсионеры дерутся за продукты на помойке
В мире Происшествия
В Турции спасли ребенка из-под обломков жилого дома
Происшествия В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
«Яклоун»: Зеленский решил рассказать о доходах
Украина В мире
За вами следят! Тайно делающие записи приложения
Наука и техника Гаджеты
Детская банда разгромила копов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение