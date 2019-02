Сергей Лазарев об участии в «Евровидении — 2019»: «Для Европы это будет новый Лазарев!»

Как первым написал Super ранее, Россию на конкурсе «Евровидении — 2019» представит певец Сергей Лазарев . Об этом — теперь официально — заявил вещатель конкурса в России ВГТРК . Все подробности второй поездки артиста на конкурс телезрители узнают из шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» в субботу.

Первое интервью после объявления участника от России Сергей дал SUPER.

— Чья была идея снова поехать на «Евровидение»? Ты сам решил, или кто-то уговорил?

— Идея летала в воздухе начиная с конца «Евровидения» в 2016-м. Все вокруг говорили, что нужно вернуться! Я же сомневался до последнего момента! С одной стороны, участие в конкурсе было невероятным опытом и я получил огромное удовольствие: и от процесса и от результата. И хотел бы ощутить это вновь. С другой стороны, я не люблю повторяться. Этот конкурс уже был в моей жизни и я сделал, как мне казалось, максимум в той сложившейся политической ситуации. Я счастлив, что зрители Европы проголосовали за песню You Are the only one и мы победили по зрительскому голосованию! Официальное предложение поехать в этом году от ВГТРК поступило недавно, и я, взвесив все за и против, и в итоге дал согласие.

— Какие факторы тебя убедили решиться на этот шаг?

— Как всегда, все мои вопросы и сомнения убрала песня! Это будет кардинально новый для Европы Сергей Лазарев. Я понял, что очень хочу спеть эту песню на сцене «Евровидения» и вновь представить страну. Выступить так, чтобы страна гордилась своим представителем— главная задача для меня. Хотя я понимаю колоссальные риски и еще большее давление и ответственность в этот раз, но я сделаю максимум.