Россию на конкурсе "Евровидение-2019" представит Сергей Лазарев, сообщил РИА Новости представитель официального вещателя конкурса — ВГТРК.
Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
"Россию на конкурсе "Евровидение-2019" представит певец Сергей Лазарев… подробности смотрите в программе "Привет, Андрей" в субботу в 17.30 на телеканале "Россия 1"", — сказал собеседник агентства.
Право принимать у себя конкурс Израиль получил благодаря победе израильской исполнительницы Нетты Барзилай на конкурсе 2018 года, который проходил в Португалии. Певица Юлия Самойлова представляла Россию с песней I Won't Break и дошла до полуфинала конкурса. Годом ранее исполнительницу не пустили выступать на "Евровидении" на Украине, поскольку СБУ запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.