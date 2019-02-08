Россию на «Евровидении-2019» представит Сергей Лазарев

Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

"Россию на конкурсе "Евровидение-2019" представит певец Сергей Лазарев… подробности смотрите в программе "Привет, Андрей" в субботу в 17.30 на телеканале "Россия 1"", — сказал собеседник агентства.