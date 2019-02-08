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Россию на «Евровидении-2019» представит Сергей Лазарев 

РИА Новости + ещё 19 1 час назад
Россию на конкурсе "Евровидение-2019" представит Сергей Лазарев, сообщил РИА Новости представитель официального вещателя конкурса — ВГТРК.
Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
"Россию на конкурсе "Евровидение-2019" представит певец Сергей Лазарев… подробности смотрите в программе "Привет, Андрей" в субботу в 17.30 на телеканале "Россия 1"", — сказал собеседник агентства.
Право принимать у себя конкурс Израиль получил благодаря победе израильской исполнительницы Нетты Барзилай на конкурсе 2018 года, который проходил в Португалии. Певица Юлия Самойлова представляла Россию с песней I Won't Break и дошла до полуфинала конкурса. Годом ранее исполнительницу не пустили выступать на "Евровидении" на Украине, поскольку СБУ запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Лазарев , Юлия Самойлова , СБУ , РИА Новости , ВГТРК
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